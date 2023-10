Remco Evenepoel beseft het gevaar: "Dit houdt mij scherp en wakker"

Remco Evenepoel heeft de Chrono des Nations niet kunnen winnen. Hij botste op Europees kampioen Joshua Tarling, amper 19.

Remco Evenepoel heeft er met Joshua Tarling een nieuwe concurrent bij de komende jaren. De Brit pakte al brons op het WK, veroverde in Nederland de Europese titel en versloeg Evenepoel nu ook in de Chrono des Nations.

Niet dat Evenepoel in zijn allerbest vorm zat. Het lange seizoen en de val in de Ronde van Lombardije speelden zeker een rol. Maar desondanks was Evenepoel toch tevreden, de achterstand op Tarling was met 13 seconden ook niet zo groot.

WK en Olympische Spelen

Toch beseft de wereldkampioen dat Tarling volgend jaar een te duchten concurrent wordt op de Spelen en het WK. "Het is duidelijk iemand waarmee we de komende jaren rekening gaan moeten houden", zei Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel is met zijn 23 nog altijd jong, maar Tarling doet daar dus nog eens vier jaar van af. "Dat houdt mij scherp en wakker. Het is weer een nieuwe motivatie om volgend jaar beter te doen."