Thibau Nys onthult hoe hij plots een winnaar geworden is in het veld

Thibau Nys is een echte topper geworden in het veld. Hij won voor de tweede week op rij en lijkt klaar te zijn voor een goed seizoen.

Thibau Nys zette het afgelopen seizoen grote stappen op de weg met al twee overwinningen. En nu bewijst Nys ook in het veld dat hij een topper in wording is. Waar ligt nu het verschil met de vorige jaren en is Nys nu ook een winnaar geworden?

Vooral zijn slechte start en hoe Nys daarna razendsnel weer vooraan kwam, lijkt een bewijs van zijn evolutie te zijn. Nys werd naar buiten gedreven in een bocht en reed op een 18de plek, maar bleef kalm en kwam na de eerste ronde al met het eerste groepje over de meet.

Grote motor

Toen Iserbyt vooraan wegviel met een kapotte schoen twijfelde Nys niet en reed hij naar zijn ploegmaat Pim Ronhaar toe. Even later liet Nys Ronhaar ook achter en pakte hij zijn tweede zege van het seizoen. Ook dat moment van de pech van Iserbyt is een bewijs van zijn evolutie.

"Ik denk vooral de motor om dan al op kop te beginnen rijden en solo naar de finish te rijden. Ik denk dat dat vooral de man Thibau is geworden", zei Nys achteraf. Volgende zondag in Overijse krijgt hij een nieuwe kans om die lijn door te trekken.