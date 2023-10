Voormalig Tourwinnaar maakt duidelijk waar Remco Evenepoel zit in de hiërarchie onder de ronderenners

Remco Evenepoel is een getalenteerd ronderenner, maar waar in de hiërarchie staat hij nu ergens? Bijvoorbeeld met het oog op de Tour van volgend jaar. Een voormalig Tourwinnaar spreekt zich erover uit.

In de Geraint Thomas Cycling Club worden de waardeverhoudingen voor de Tour van volgend jaar overlopen. "Dat Roglic naar BORA gaat, is een goede zaak voor de sport", vindt Thomas zelf. "Vingegaard was toch al de leider bij Jumbo-Visma. Dan heb je Pogacar die zijn ding doet. De Tour zal interessant worden, met ook Remco Evenepoel erbij."

Met die vier aan de start wordt het een Tour om duimen en vingers van af te likken. "Het is een belachelijk goede line-up. Iedereen zei over de Vuelta al dat het een ongelooflijk deelnemersveld was. Dat was op papier ook zo, maar uiteindelijk draaide het uit op de meest duidelijke zege in een grote ronde."

© photonews

Kortom: toch nog altijd maar even afwachten. Maar wie begint aan de volgende editie van 's werelds grootste koers met de beste papieren? "Ik denk nog altijd dat Vingegaard favoriet nummer 1 is, kort op de voet gevolgd door Pogacar. De andere twee zitten op een kloof, maar die is niet enorm. Alles kan gebeuren."