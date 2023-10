Bondscoach Vanthourenhout waarschuwt Van Aert, Evenepoel en co: "Zal renners moeten teleurstellen"

België behaalde in 2023 de meeste overwinningen in de WorldTour. Voor bondscoach Sven Vanthourenhout zorgt het ervoor dat hij nog meer keuzes moet maken.

In 2024 staan er met het WK in Zürich, het EK in Belgisch Limburg en de Olympische Spelen in Parijs drie opdrachten in korte tijd op het programma voor bondscoach Sven Vanthourenhout. En daar zullen keuzes gemaakt moeten worden.

In de tijd van Tom Boonen, Philippe Gilbert of Greg Van Avermaet waren er altijd slechts één of twee mogelijke kopmannen, nu kan de bondscoach op een hele hoop kopmannen rekenen. En allemaal van wereldklasse.

Moeilijke keuzes

"Zware, drastische keuzes, zullen zich soms opdringen, zegt Vanthourenhout bij HLN. "Ik zal veel meer renners van wereldniveau moeten teleurstellen dan dat ik er blij maak", zegt hij nog. Met Van Aert, Evenepoel, De Lie, Philipsen, Merlier, Uijtdebroeks en Meeus heeft de bondscoach veel keuze.

Anderzijds voelt Vanthourenhout zich ook gepriviligieerd om met deze generatie te mogen werken. Omdat ze de sport op een totaal andere manier beleeft dan vroeger. "Ik zou met geen enkele andere bondscoach ter wereld willen ruilen."