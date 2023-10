Ex-Tourwinnaar lacht met uithalen van Lance Armstrong: "Het maakt me enorm gelukkig"

Lance Armstrong haalde al enkele keren uit naar Carlos Sastre, de Tourwinnaar van 2008. De Spanjaard heeft nu zelf gereageerd op die uithalen.

In de documentaire LANCE uit 2020 haalde Lance Armstrong al uit naar Carlos Sastre. "Ik keek de Tour en Sastre won, waarna ik dacht: Oh my god, Carlos Sastre? Hij was geen waardige kampioen van zo'n evenement."

In een podcast in 2022 kwam herhaalde Armstrong dat nog eens. "HIjwon de Tour. Een ober, die ik in mijn slaap kon verslaan. Dat kon toch niet. Daardoor dacht ik dat ik terug kon komen." Armstrong maakte in 2009 een comeback en werd derde in de Tour.

Sastre lacht met Armstrong

Bij het Spaanse Revelo heeft Sastre nu gereageerd op Armstrong. "Ik ben blij dat Armstrong altijd aan mij gedacht heeft. De waarheid is dat het me enorm gelukkig maakt dat zo'n belangrijk persoon zich druk maakt om een arme winkelier, die hier nu in een fietsenwinkel zit."

"Uiteindelijk zijn we allemaal waar we verdienen te zijn", sneert Sastre terug. "Het kan me niet schelen wat andere mensen zeggen. Als je weet hoe je dingen bereikt heb in het leven, maakt het niet uit wat de rest van de wereld je vertelt. Ikzelf wat ik ervoor gedaan hem om te bereiken wat ik heb bereikt."