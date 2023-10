Sven Vanthourenhout over Wout van Aert: "Ik krijg het moeilijk over mijn lippen"

Wout van Aert beleefde niet zijn allerbeste seizoen op de weg. Hij won 'slechts' vijf keer en kon voor het eerst geen rit in de Tour winnen.

Met vijf zeges sloot Wout van Aert zijn wegseizoen van 2023 af. De E3 Saxo Classic en het BK tijdrijden in de eerste helft van het jaar, in september en oktober kwam daar nog een rit en het eindklassement in de Ronde van Groot-Brittannië en de Coppa Bernocchi bij.

Maar Van Aert was er natuurlijk ook een paar keer dichtbij. Zilver op het WK en vooral het EK op de weg, tweede in de tweede rit van de Tour en Gent-Wevelgem en derde in Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo. Slecht was het dus zeker niet.

Ook bondscoach Sven Vanthourenhout beaamt dat. "Ik krijg het moeilijk over mijn lippen. Maar Wout benoemt het gelukkig zelf. Dus moeten we er inderdaad niet flauw over doen: het had op dat vlak iets meer mogen zijn", zegt hij bij HLN.

UCI-ranking

Op de UCI-ranking zakte Van Aert wel van drie naar vijf, maar daarmee is hij na Pogacar, Vingegaard, Evenepoel en Roglic de eerste die niet voor het klassement gaat in rondes. "Dat geeft zijn waarde perfect weer", stelt Vanthourenhout nog.

Van Aert blijft een van de beste eendagsrenners van de wereld, zeker in het voorjaar, waar hij met Pogacar en Van der Poel tot de beste drie behoorde. "Alleen dat laatste procentje ontbrak hem vaak om het af te maken."