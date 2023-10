Wagen Arnaud De Lie en Lotto Dstny in 2024 de sprong? "Het blijft een serieuze optie"

Arnaud De Lie boekte dit jaar opnieuw vooruitgang en won maar liefst 10 keer. Trekt hij volgend jaar naar de Tour?

Arnaud De Lie (21) heeft er zijn tweede jaar als prof opzitten en bevestigde wat hij in zijn debuutjaar liet zien. De jonge Waal won één keer meer dan in 2022 en pakte in de GP van Quebec ook zijn eerste zege in de WorldTour.

In 2024 zal De Lie allicht nog meer klassiekers in het voorjaar gaan rijden, dit jaar werd hij al tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Maar in zijn derde seizoen bij de profs gaat De Lie wellicht ook voor het eerst een grote ronde rijden.

Geen Giro, wel Tour?

Lotto Dstny sloeg de Giro dit jaar over, waardoor de ploeg kon rusten. De kans dat de ploeg dat volgend jaar opnieuw doet is groot. Daardoor blijven enkel de Tour en de Vuelta over voor De Lie.

“De Tour blijft een serieuze optie en dat is ook wat Arnaud lijkt te verkiezen, maar ook die beslissing blijft in de pijplijn tot we volgende woensdag het Tour-parcours kennen", zegt sportief manager Kurt Van De Wouwer bij HLN.

Door het vertrek van Caleb Ewan heeft Lotto Dstny ook geen echt speerpunt meer voor de Tour, De Lie zou dat gat volgend jaar al kunnen vullen.