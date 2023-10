Wout van Aert staat voor exotische uitdaging: "Welkom in mijn land"

Wout van Aert vertrekt binnenkort naar Colombia om er deelnemen aan "El Giro de Rigo", een gran fondo van 160 kilometer met 2400 hoogtemeters. Het is voor Van Aert een nieuwe uitdaging.

Het vertrek van Wout van Aert is nog niet voor meteen, de gran fondo wordt pas op 12 november gereden in Colombia. Organisator Rigoberto Uran maakte de komst van Van Aert officieel op zijn sociale media. "Welkom in mijn land, maat".

Van Aert zal er ook een trainingskamp houden en zoekt zo opnieuw naar andere prikkels om zich op het nieuwe seizoen voor te bereiden. Vorig jaar was Pogacar aanwezig op de gran fondo, hij was er zeer over te spreken.

Hoe lang Van Aert in Colombia zal blijven is niet duidelijk, maar het geeft wel aan dat we hem niet in het veld mogen terug verwachten voor begin december. Vorig jaar dook Van Aert op 4 december in Antwerpen voor het eerst weer het veld in, dat zal ook dit jaar een richtdatum zijn.