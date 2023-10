Guillaume Van Keirsbulck weg bij Bingoal WB: "Weet je wat ze van mij verwachten?"

Guillaume Van Keirsbulck kreeg geen contractverlenging bij Bingoal WB. Het einde van zijn carrière lijkt zo heel nabij.

In 2020 maakte Guillaume Van Keirsbulck al eens min of meer hetzelfde mee. Zijn team CCC stopte er toen mee en pas in april kon hij tekenen bij het Development Team van Alpecin-Deceuninck.

“Ik had nooit verwacht dat ik ooit opnieuw in deze situatie zou terechtkomen”, aldus Van Keirsbulck bij WielerFlits. “Ze hadden bij de ploeg nooit iets op mij aan te merken, het was altijd in orde. Ik amuseerde me ook echt als wegkapitein. De jonge renners luisterden goed naar mij en ik kon echt groeien in mijn rol.”

Maar plots kwam de teammanager met een heel ander verhaal. “Recent kreeg ik dit te horen. Christophe Brandt verwachtte dat ik top 10 reed in de topklassiekers. Met alle respect, maar dat is niet simpel in de grote koersen. Het is onrealistisch om met Bingoal WB op te boksen tegen het blok van Jumbo-Visma, dus ik vind dat een rare verwachting.”

Tot vorige week hoorde Van Keirsbulck nog altijd niks over volgend jaar. “Vorige week dinsdag kwam dan toch het bericht dat ik niet mag blijven. Veel te laat, want volgens de regels moet je als team voor 30 september communiceren. Ik heb geen aangetekende brief gekregen, geen email, niets. Op die manier vind ik het niet schoon dat hij mij niet in de ploeg houdt.”