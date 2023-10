Bingoal WB haalt nieuwe Belg in huis: "Ik ben verheugd"

Bingoal WB besloot recent om het contract van onze landgenoot Guillaume Van Keirsbulck niet te verlengen. De 32-jarige West-Vlaming presteerde volgend manager Christophe Brandt niet goed genoeg in de klassiekers en mocht daarom opkrassen. Met Sasha Weemaes, haalt de ploeg nu een nieuwe Belg in huis.

Sasha Weemaes zat zonder ploeg nadat zijn vorige werkgever Human Powered Health ophield met bestaan. De 25-jarige renner tekende een contract voor twee jaar bij Bingoal WB en kijkt alvast uit naar zijn nieuw avontuur.

"Ik ben verheugd om volgend jaar deel uit te maken van het Bingoal WB team", reageert Weemaes op de ploegwebsite. "2023 was niet mijn beste jaar, grotendeels door gezondheidsproblemen die me lange tijd uit de koers hielden. Het einde van het seizoen was beter en ik slaagde erin om weer in vorm te komen en een aantal overtuigende resultaten te boeken."

SNELLE SPRINTER

Weemaes won vorige maand nog een etappe in de Ronde van Langkawi in Maleisië en is erop gebrand om deze goeie lijn door te trekken bij zijn nieuwe ploeg. "Mijn doelen voor 2024 zijn vooral gericht op wedstrijden waar ik mijn sprintkwaliteiten kan laten zien en voor de overwinning kan strijden", zo besluit de 25-jarige renner uit Sint-Niklaas.