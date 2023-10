Guillaume Van Keirsbulck krijgt slecht nieuws van zijn team: "Ik vind het niet schoon"

Guillaume Van Keirsbulck (32) heeft slecht nieuws gekregen van Bingoal WB. Hij moet er na een jaar alweer vertrekken namelijk en heeft dus nog geen ploeg voor 2024.

Guillaume Van Keirsbulck werd in april 2021 opgevist door Alpecin-Deceuninck toen hij een paar maanden zonder team zat nadat het Poolse WorldTour-team CCC ermee stopte. Bij Alpecin-Deceuninck mocht Van Keirsbulck het opleidingsteam rijden. Vorig jaar reed hij dan voor het hoofdteam van de ploeg van de broers Roodhooft.

Maar dit jaar maakte Van Keirsbulck de overstap naar Bingoal WB, maar daar mag hij dus niet blijven. "Ze hadden bij de ploeg nooit iets op mij aan te merken, het was altijd in orde", zegt Van Keirsbulck bij Wielerflits.

Late communicatie

Maar onlangs kreeg Van Keirsbulck te horen dat teammananger Christophe Brandt verwachtte dat hij top 10 reed in de klassiekers. "Met alle respect, maar dat is niet simpel in de grote koersen", stelt Van Keirsbulck.

Toch werd Van Keirsbulck pas vorige week op de hoogte gesteld van het feit dat hij moet vertrekken bij de ploeg. En dat terwijl het eigenlijk al voor 30 september gecommuniceerd moest zijn. "Op die manier vind ik het niet schoon dat hij mij niet in de ploeg houdt."