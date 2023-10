Jasper Philipsen wil strijd aangaan met Wout van Aert: "Ik denk dat ik een goeie concurrent ben"

Met maar liefst 19 overwinningen kroonde Jasper Philipsen zich tot de zegekoning van 2023. De Vlam van Ham dikte zijn totaal deze maand nog flink aan met vier overwinningen in de Ronde van Turkije en stootte zo zijn maatje Tadej Pogacar van de troon.

Jasper Philipsen maakte echter vooral deze zomer heel wat indruk met maar liefst vier sprintzeges én de groene trui in de Tour de France. Dit ten koste van onder meer Wout van Aert, die er dit jaar niet in slaagde om in Frankrijk een ritwinst te pakken.

Zijn sterke prestaties in de Tour de France hebben Philipsen alvast het nodige zelfvertrouwen gegeven voor volgend jaar. De 25-jarige sprintbom van Alpecin-Deceuninck wil ook volgend seizoen opnieuw een gooi doen naar de groene puntentrui.

NIET BANG VOOR WOUT VAN AERT

Om zijn tweede groene trui te pakken zal Philipsen mogelijk wel opnieuw moeten afrekenen met Wout van Aert, voor wie de groene trui het afgelopen jaar minder prioritair was dan in de voorgaande jaren. “Ik wil er een doel van maken om het groen zoveel mogelijk te winnen", aldus een ambitieuze Jasper Philipsen in een gesprek met VTM Nieuws.

"Dit jaar had ik het geluk dat Wout van Aert er niet helemaal voor ging, maar met mijn sprint en klimbenen moet ik elk jaar een goeie kans maken. Ik denk dat ik een goeie concurrent kan zijn voor Wout", zo besluit de zegekoning.