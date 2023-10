Eli Iserbyt deed iets héél bijzonder om te werken aan zijn grote, zwakke punt

Eli Iserbyt heeft voor dit seizoen nog twee crossen met een groot, rood kruis in zijn agenda gezet. Met daarbij ook een bijzondere keuze.

Het EK in Pontchâteau en de cross in Zonhoven. Dat zijn de twee crossen die nog op het programma staan van Eli Iserbyt.

Die tweede lijkt een beetje een vreemde eend in de bijt, want het is een zandcross. En dat is allerminst het sterke punt van de crosser.

© photonews

Maar hij wil er aan werken: "Ik ben een renner die veel beweegt op zijn fiets en dat is het slechtste wat je kan doen in het zand."

Zandbak

"In het zand moet je net de fiets het werk laten doen... Maar ik wil werken aan mijn zwak punt en ik heb in mijn tuin een zandstrook laten aanleggen", is hij formeel in Het Laatste Nieuws.

Paul Herygers liet zich daarover eerder al uit en vindt het ferm dat Iserbyt aan zijn zwakke punten wil werken. Een teken dat hij met zijn vak bezig is.