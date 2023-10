Heel constant, maar geen zege: Florian Vermeersch weet hoe dat in 2024 wél kan

Florian Vermeersch was dit seizoen een van de sterkhouders bij Lotto Dstny. Op het vlak van UCI-punten moet hij enkel zijn kopman Arnaud De Lie laten voorgaan. Maar winnen lukte wel niet.

Florian Vermeersch (24) is al lang niet meer de renner die in 2021 tweede werd in Parijs-Roubaix. Ondertussen is hij een van de beste Belgen van het peloton en ook een van de sterkhouders bij zijn ploeg Lotto Dstny.

Vermeersch reed een constant seizoen met een twaalfde plaats in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, een vierde plaats in de Antwerp Port Epic en zevende plaats in de Ronde van België. Ook na de Tour toonde Vermeersch zich.

Hij werd vijfde in de Ronde van Denemarken en tweede in de Renewi Tour. Daarna volgde nog een derde plaats in de SUPER 8 Classic en een tweede plaats op het WK gravel. Met uiteindelijk ook een zege in de Serenissima Gravel.

Stap vooruit zetten in 2024

Maar winnen in een wegkoers lukte niet in 2023. "Voorlopig mis ik inderdaad die echte uitschieter, dat ontbreekt inderdaad", zegt hij bij Wielerflits. "Maar ik denk dat ik wel heel tevreden mag zijn met mijn niveau."

Maar Vermeersch denkt ook te weten waarom het altijd net niet lukte. "Ik denk dat ik terug een stap moet zetten qua niveau, zodat ik iets frisser de finale in kan." Volgend seizoen probeert hij het dus opnieuw, samen met kopman Arnaud De Lie.