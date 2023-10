'Soudal - Quick-Step pakt groots uit en strikt absoluut toptalent'

Op het EK op de VAM-berg pakte hij nog brons in de wegrit bij de beloften. Nu lijkt hij op weg naar Soudal - Quick-Step. Het kan snel verkeren.

De Deen Henrik Breiner Pedersen pakte op de VAM-berg vanuit een vlucht het Europees goud, vanuit het peloton Paul Magnier zich nog naar het brons werken. De 19-jarige Fransman staat te boek als een groot talent.

De voorbije weken was er al sprake van dat hij mogelijk de overstap zou maken naar het Development Team van Soudal - Quick-Step. Maar ondertussen weet L'Equipe van een enigszins verrassende wending voor volgend seizoen.

Meteen naar de hoofdmacht

Zo zou Paul Magnier zich meteen mogen opmaken voor de 'A-ploeg' van Soudal - Quick-Step. Zo wordt hij meteen ploegmaat van Remco Evenepoel en co. Het nieuws is wel nog niet bevestigd door Belgische bronnen.

Magnier kwam in 2023 uit voor Trinity Racing en is ook op de mountainbike actief. De 19-jarige renner liet dit seizoen al een aantal keer van zich spreken op het hoogste niveau en lijkt dan ook klaar voor een nieuwe stap in de ontwikkeling.