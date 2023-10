Sterke solo levert Belgische zege op in Nederland

In het Nederlandse Heerde werd op zaterdag de Cyclocross Heerderstrand gereden. Bij de mannen kregen we daar een erg leuke cross voorgeschoteld.

Net als bij de vrouwen was ook het deelnemersveld bij de mannen eerder matig bezet. Geen Iserbyt, geen Nys en uiteraard ook geen Pidcock, van der Poel of van Aert. Topfavoriet was zo Niels Vandeputte, zeker niet slecht bezig dit seizoen.

Lucas Janssen en David Haverdings openden de debatten, in ronde twee reed Vandeputte het gat al dicht. Een ronde later begon hij in Heerde aan een indrukwekkende solo. Niemand kon hem nog remonteren, waardoor Vandeputte al bij al makkelijk won.

Vandeputte baas boven baas, Dekker maakt sterke comeback

Comeback-kid Jens Dekker werd na een slechte start en fikse inhaalrace uiteindelijk nog tweede, met Kay De Bruyckere eindigde er nog een tweede Belg op het podium.

Een knappe overwinning dus voor Vandeputte in de bossen van de Veluwe. In Waterloo werd hij nog achtste, nu pakt hij dus ook zijn eerste prijs van het seizoen.