Bij de ploeg van Wout van Aert beseffen ze één iets bijzonder goed over de grandioze successen die behaald zijn

Wout van Aert zit in een ploeg die de grandioze successen opstapelt. Wat doet zoiets met de renners die dat voor mekaar krijgen? Het doet blijkbaar beseffen dat ze dit moeten koesteren.

Van Aert heeft zelf bijgedragen aan die successen, maar zijn ploegmaat Christophe Laporte zeker ook. Bij Rouleur gaat de Fransman dieper in op deze periode van dominantie. "Het zal niet blijven duren", beseft Laporte. "Dat is nooit het geval. Maar het is belangrijk dat we blijven naar manieren zoeken om ons te verbeteren."

Dat doen ze bij Jumbo-Visma dan ook volop. "We bespreken altijd de dingen die werken, maar ook de dingen die we beter kunnen doen. Momenteel zitten we in een fase waarbij alles lukt en dat is heel boeiend. Het is belangrijk om dat niet als vanzelfsprekend te beschouwen."

© photonews

Best genieten van het moment dus. Want alles kan beter, dat lijkt zowat het mantra van Laporte te zijn. "Het is niet omdat we winnen dat alles perfect is. Je moet je in vraag blijven stellen."