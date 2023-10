Wereldkampioen gravel doet boekje open over gesprek met Wout van Aert en maakt duidelijk wat verschil met hem was

Wout van Aert was zelf een grote kanshebber, maar luistert de wereldkampioen gravel naar een andere naam. Naar die van Matej Mohoric.

De Sloveen onthult in de podcast Sigma Sports een gesprek dat hij met Van Aert had op het WK gravel. "Voor de start zag ik Wout van Aert en hij zag er nerveus uit. Ik vroeg het hem: "Wout, waarom ben je zo nerveus? Je gaat wereldkampioen worden.""

Daar was Van Aert blijkbaar minder van overtuigd. "Hij zei: "Ik weet het toch niet. In veldrijden is er meer gras, zand en modder en gaat het om pure kracht. Hier is het meer technisch en heb je een grotere kans om lek te rijden.""

© photonews

"Ik had iets van: 'Komaan, buiten de mountainbikers ben je één van de meer ervaren jongens'. Ik dacht niet dat ik kans maakte tegen de beste mountainbikers en veldrijders." Het verschil qua ingesteldheid tussen Mohoric en Van Aert heeft misschien ook een rol gespeeld in de wedstrijd. "Ikzelf was superrelaxed voor de start."