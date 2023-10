📷 Legende ziet Greg Van Avermaet meteen weer scoren tijdens wielerpensioen

Greg Van Avermaet heeft nog maar net zijn fiets aan de haak gehangen, maar stilzitten doet hij voorlopig niet. In Girona nam hij deel aan zijn allereerste triatlon.

Op 15 oktober hing Greg Van Avermaet zijn fiets aan de haak in Dendermonde, maar verklapte toen al dat hij de dag erna toch alweer op de fiets zou zitten. Vorige zondag nam hij namelijk al deel aan zijn allereerste triatlon in Girona.

Van Avermaet nam deel aan de SGRAIL100. Daarin moest 1.500 meter gezwommen worden, 92 kilometer gravelen (met 1.080 hoogtemeters) en 10 kilometer trailrunning (met een stevige klim naar Castell de Sant Miquel).

Triatlonlegende Jan Frodeno zag Van Avermaet goed presteren, zeer goed zelfs. Want Van Avermaet won de triatlon in Girona. "Mijn eerste triatlon zit erop", schreef Van Avermaet op Instagram. "Een beetje buiten mijn comfortzone, maar het was héél leuk. Bedankt Jan Frodeno voor de warme ontvangst."