Laatste contract uit carrière? Voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas laat er zich over uit en komt met straffe verklaring

Is het voor de laatste keer dat Geraint Thomas zijn handtekening onder een contract gezet heeft als wielrenner? Dat zal de toekomst uitwijzen. In elk geval blijft de Welshman bij INEOS Grenadiers rijden.

De 37-jarige Geraint Thomas blijft tot het einde van 2025 aan de Britse wielerformatie verbonden. "In mijn hoofd is dit mijn laatste contract, al mag je 'nooit nooit zeggen'. Ik weet dat ik nog twee sterke jaren in me heb. Ik zou bij een andere ploeg niet zijn doorgegaan."

Een straffe verklaring toch wel: als hij van ploeg moest veranderen, was het dus al einde carrière geweest. In de gegeven omstandigheden ziet Thomas het wel zitten om nog twee jaar verder te doen. "Deze ploeg begrijpt me en weet wat nodig is om succes te bereiken."

THOMAS WIL ENKEL NOG VOOR INEOS KOERSEN

Wat zijn de resterende doelen nog? "Ik wil erg competitief zijn in alles wat komt. We kunnen misschien kijken om naar de klassiekers te gaan of voor een klassement gaan in een grote ronde of het volgende talent helpen dat voor een doorbraak staat.

Thomas is dus ook zeker bereid om zich ten dienste te stellen van anderen. "Ik zit in die fase van mijn carrière waarbij ik nog steeds honger heb om te presteren, maar tegelijkertijd ook graag de ploeg help."