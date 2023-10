De strijd gaat verder: deelnemer aan WK Esports en voormalig wegwielrenner betrapt op dopinggebruik en geschorst

De strijd tegen doping kent nooit helemaal een einde. Een voormalig wegwielrenner is geschorst omdat hij doping zou hebben gebruikt.

De naam van de man is Luca Zanasca. Volgens berichten in Italiaanse media hebben Italiaanse autoriteiten hem een schorsing opgelegd omdat het verboden middel Stanozolol bij hem zou aangetroffen zijn tijdens een dopingtest.

NET ALS CAMPENAERTS OP WK ESPORTS

De 40-jarige Zanasca heeft Italië vertegenwoordigd bij het WK Esports, zeg maar het WK voor virtueel wielrennen. Ook Victor Campenaerts bijvoorbeeld heeft daar dit jaar aan meegedaan. In het verleden was Zanasca op continentaal niveau ook actief in het wegwielrennen.

In 2008 kon de atleet terecht bij wielerploeg Centri Della Calzatura en in 2011 en 2012 volgden nog twee seizoen bij Team WIT. Nadien verlegde hij zijn focus dus naar het koersen op de rollen. Als hij na onderzoek effectief schuldig wordt bevonden aan dopinggebruik, riskeert Zanasca een schorsing van maximaal vier jaar.