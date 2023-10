Duidelijk statement in cross: "Ik kan ermee leven dat Van Aert of Van der Poel er niet bij zijn"

Zondag bracht de cross in Overijse het nodige spektakel met zich. Het was genieten, ook zonder mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

De organisatoren van de cyclocross willen allemaal uitpakken met de grote tenoren als Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar volgens Niels Albert is dat helemaal niet nodig.

Hij heeft het voorbije weekend opnieuw een spannende cross gezien, boeiend tot op de streep. “Op deze manier kan ik ermee leven dat Van Aert of Van der Poel er niet bij zijn”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Vorig jaar was dat ook al zo, valt dan snel te horen, maar volgens Albert klopt dat helemaal niet. “Ja, het was toen ook spannend, maar de voorbije jaren ging het altijd tussen dezelfde drie man: Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck.”

Nu komen er veel meer renners in aanmerking voor de overwinning. “Vandaag zie ik 6 of 7 potentiële winnaars. Op die manier doet de mannencross me denken aan de vrouwencross van een paar jaar geleden: het is veel onvoorspelbaarder geworden.”