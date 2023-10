Eli Iserbyt leeft met een serieuze deadline: "Tegen 1 november"

Eli Iserbyt won zondag de cross in Overijse. Het was de eerste zege voor de West-Vlaming van het nieuwe seizoen.

De druk is groot bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Van Eli Iserbyt wordt altijd verwacht dat hij meestrijdt voor de zege en eigenlijk moet hij ook nog eens op het hoogste schavotje eindigen.

“Het is vanaf nu elke week cross. Er wordt volgende week ook weer verwacht dat ik zal winnen. Die mentale last is er altijd wel, maar ik wil er nu vooral van genieten”, zei hij na de cross in Overijse bij WielerFlits.

Al heeft hij momenteel nog geen contract met de X20 Badkamers Trofee, iets wat je toch zou verwachten van een renner met zijn impact op het veldritpeloton. Iserbyt leeft alvast op hoop, maar de deadline is bijzonder strak.

“Ik hoop dat het nog goedkomt. Ik ben toch een van de smaakmakers van de start van het seizoen, dus ik hoop die wedstrijden zeker te rijden. Het zou met pijn in het hart zijn dat ik mijn thuiskoers op de Koppenberg niet zou kunnen rijden. Dus laat ons hopen dat het tegen één november in orde is.”