Groot besef over wat precies nodig is om iedereen mee te krijgen: "Zodat anderen ook zien wat Wout van Aert opoffert"

Wout van Aert is één van 's grootste namen in de wielerwereld, maar offert ook heel wat op. Geregeld werkt hij ook voor ploegmaats om hen aan betere winstkansen te helpen. Dat hoort er bij Jumbo-Visma nu eenmaal bij.

'Samen winnen' is immers het motto van de ploeg. Hoe slagen ze erin om in een ploeg met kanjers als Van Aert, Vingegaard en dit jaar ook nog Roglic iedereen mee te krijgen met dat verhaal? "Dat begint met inspireren, en heel nadrukkelijk samen die plannen maken en de strategieën maken", zegt Merijn Zeeman aan NOS.

"Continu blijven uitdragen dat je met elkaar de Tour de France wint, dat je met elkaar een klassieker wint. Dat iedereen zich daar een onderdeel van voelt en van wil voelen. Dat zit inmiddels zo diep, maar daar blijven we met elkaar op hameren", laat Zeeman die algemene boodschap niet los.

© photonews

Essentieel hierbij is om bijzonder open te communiceren, weet de sportief directeur van Jumbo-Visma. "Zodat anderen ook zien wat Jonas, Wout of Primoz opoffert voor jou of voor het team, daarvoor heb je open en eerlijke gesprekken nodig. Dat is een absolute voorwaarde."