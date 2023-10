Het antwoord: Sven Nys zegt welke serieuze knopen Thibau heeft doorgehakt over traditionele afspraken in de cross

Bij de traditionele afspraken in de cross hoop je als liefhebber op alle toppers. Thibau Nys kan gezien zijn jonge leeftijd natuurlijk ook niet overal bij zijn.

Zijn vader Sven Nys had eerder al laten doorschemeren dat ze voorzichtig om zouden gaan met zijn programma in het eerste seizoen van Thibau bij de profs. Op sociale media is dat ook bevestigd. "Voor alle duidelijkheid en de honderd vragen die op ons af kwamen", geeft Sven Nys meteen de reden van zijn post op X.

"Volgende wedstrijden op de kalender van Thibau: zondag 29 oktober Maasmechelen, woensdag 1 november Koppenberg." Heel nuttige informatie. Dat betekent ook dat Thibau Nys komende zaterdag niet van de partij zal zijn in Ruddervoorde.

Woensdag 1 november Koppenberg @Baloise_Trek pic.twitter.com/j77zBbRQrA — Sven Nys (@sven_nys) October 23, 2023

De manche in de Superprestige is één van de traditionele afspraken in het begin van elk crossseizoen, maar zal dus zonder Nys moeten doorgaan. Een dag later trekt Nys junior als leider in de Wereldbeker wel naar Maasmechelen. De klassieker op de Koppenberg is de eerste X2O-wedstrijd van het seizoen.