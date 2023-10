Jasper Philipsen op zijn hoede: "Ik moet oppassen wat ik zeg"

Jasper Philipsen heeft er een fantastisch 2023 op zitten. Nu mag de pees er eindelijk wat af.

Met een wijntje voor zich was Jasper Philipsen te gast bij de Tafel van Gert. Hij vertelde er over het feit dat hij met 19 overwinningen de zegekoning van 2023 was. “Als sportman ben je ambitieus, voel je de drank om te winnen en liefst zoveel mogelijk”, liet hij meteen weten.

Want winnen is niet iedereen gegeven in het peloton. “Het is uniek om een wedstrijd te winnen. Er staan 200 renners aan de start en er kan er maar 1 winnen. Hel veel renners ervaren nooit het gevoel van een koers winnen.”

In het wereldje doet ook het verhaal de ronde dat winnen beter is dan seks. “Ik denk niet dat het hetzelfde gevoel is, ik zal het niet zo omschrijven. Maar ik moet oppassen wat ik zeg”, klonk het met een ferme knipoog naar zijn vriendin.

De legende gaat nog steeds dar Johan Museeuw klaar kwam toen hij won, maar daarover werd getwijfeld aan de tafel van Gert Verhulst. “Daarom komen die witte broeken ook zo vaak in opspraak”, lachte de spurtbom van Alpecin-Deceuninck nog.