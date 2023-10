Na winst in eerste triatlon: Greg van Avermaet vertelt of hij klaar is voor nieuwe carrière na de koers



Greg Van Avermaet won de SGRAIL100. Het was de eerste triatlon voor de 38-jarige ex-renner. 1.500 meter zwemmen, 92 kilometer fietsen en tien kilometer lopen. Greg van Avermaet kan duidelijk nog veel meer dan enkel een potje fietsen. Een vriend van Van Avermaet vroeg hem om mee te doen samen met hem, want zelf had hij er helemaal nog niet van gehoord. Een eerste probeersel dus voor de man die nog maar net de fiets aan de haak hing, maar meteen wel een eerste overwinning. Toch lijkt triatlon niet hetgeen te worden waar Van Avermaet nu volop zal inzitten. “Of ik aan het begin sta van een nieuwe carrière? Neen, dat niet direct”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. Zijn insteek om het rustiger aan te doen blijft immers hetzelfde. “Ik ben gestopt met wielrennen om minder te trainen en meer tijd door te brengen met de familie. Dat is niet veranderd. Voor een Ironman moet je toch weer al die trainingsuren kloppen.” Toch sluit hij een deelname aan de Ironman niet uit. “Het zal er misschien wel eens van komen, maar dan samen met mijn vrouw Ellen, die ook heel goed zwemt. De SGRAIL is vooral een hele toffe ervaring geweest. Mijn eerste triatlon en ja, waarschijnlijk zal het niet de laatste geweest zijn.”



