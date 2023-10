Remco Evenepoel weet bijna wie opvolger wordt bij uitreiking prestigieuze prijs: hijzelf en Van der Poel grote kandidaten

Prestigieuze prijzen verzamelen, Remco Evenepoel kan er wel wat van. Dat hebben we bij de Kristallen Fiets al gezien. Wellicht is geen enkele prijs prestigieuzer dan de Vélo d'Or.

Sinds 1992 reikt het Vélo Magazine elk jaar de Vélo d'Or uit aan de beste wielrenner van het jaar. In 2022 ging Remco Evenepoel zelf nog met die prijs aan de haal, na triomfen in Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Spanje en natuurlijk het WK. De uitreiking van de nieuwe Velo d'Or staat nu opnieuw voor de deur.

EVENEPOEL EN VAN AERT BIJ KANSHEBBERS

De ceremonie vindt deze avond plaats in Pavillion Gabriel in Parijs om 19u. Remco Evenepoel is opnieuw kanshebber voor de Vélo d'Or bij de mannen. Ook Jasper Philipsen en Wout van Aert zijn genomineerd. Met Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel krijgen ze wel met straffe concurrentie te maken.

Evenepoel en Van Aert horen ook bij de genomineerden voor de beste klassieke renner. Lotte Kopecky is bij de vrouwen genomineerd voor de Vélo d'Or en voor de prijs voor beste klassieke renster.