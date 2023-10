Richard Plugge vergelijkt zich met Patrick Lefevere: "Dat doe ik veel meer"

De wielerwereld stond een tijdje geleden op zijn kop. Jumbo Visma en Soudal-QuickStep zouden fusioneren tot één wielerploeg.

In hun zoektocht naar nieuwe sponsors en de drang om een grotere wielerploeg te worden kwam Jumbo Visma in gesprek met Soudal-QuickStep over een mogelijke fusie van beide teams. Zover kwam het echter niet.

De Nederlandse wielerploeg wil doelstellingen tot 2030 de wereld insturen, waardoor CEO Richard Plugge meer en meer de man van de ploeg wordt, net zoals Patrick Lefevere dat is voor Soudal-QuickStep.

Toch ziet de Nederlander veel verschillen in zijn manier van leidinggeven in vergelijking met Patrick Lefevere. “Ik denk dat ik de verantwoordelijkheden leg bij heel veel mensen. Daardoor is de toekomst van je ploeg ook stabieler, als er veel mensen zijn die verantwoordelijkheid voelen”, klinkt het bij Wielerrevue.

“Ik weet niet of de toekomst van Soudal QuickStep staat of valt met Lefevere, maar hoe ik het doe is meer voor de lange termijn”, is Plugge heel erg duidelijk.