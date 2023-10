Tim Declercq onthult de oorsprong van zijn nu al jarenlange befaamde bijnaam: "Passend, want ik ben geen Ferrari"

Het beeld dat we van Tim Declercq kennen: alles gevend, aan de kop van het peloton. Zijn bijnaam die ondertussen al jaren rondgaat in en rond het wielerwereldje is daar ook aan te danken.

Maar hoe is het eigenlijk gekomen dat iedereen zo naar hem is gaan verwijzen? Dat verklapt 'El Tractor' zelf in een video van Soudal Quick-Step. "Ik hoorde die naam voor het eerst bij een koers in Argentinië. Zelf had ik er niet meteen weet van, maar de PR-jongens van het team merkten op dat ze deze naam zeiden op de Argentijnse tv."

'EL TRACTOR' GOEDE BIJNAAM VOOR DECLERCQ

Declercq stemde er mee in. "Er werd miji gevraagd of ik het oké vond en ik vond het wel een leuke bijnaam. Van bij mijn eerste koers voor de ploeg was mijn bijnaam zo een feit. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het wel passend, want ik weet dat ik niet zo explosief ben en geen Ferrari ben ofzo."

'El Tractor' is dus een bijnaam die wel goed weergeeft waar Tim Declercq voor staat. "Ik ben betrouwbaar voor het helpen van anderen. En zo moest ik zelf geen bijnaam bedenken, dat is ook fijn."