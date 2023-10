Wat ligt Wout van Aert echt het beste en wat is voor hem het moeilijkst? "Daar de evenknie van Mathieu van der Poel"

Er wordt eens goed gekeken wordt naar wat Wout van Aert het beste en het minste ligt. Van der Poel is nog altijd de man die hij zal moeten kloppen als Van Aert in 2024 wél die grote klassieke zege wil pakken.

In een gesprek met NOS gaat Merijn Zeeman dieper in op de mogelijkheden in de voorjaarsklassiekers. "Met name Pogacar en Mathieu van der Poel maken het ons niet gemakkelijk om een understatement te gebruiken. Die waren in de Ronde van Vlaanderen een stuk beter dan wij. We moeten een list verzinnen om die mannen te verslaan."

Van Aert lijkt ondanks al zijn kwaliteiten in het eendagswerk net een tikkeltje minder dan hen te zijn. "Voor de Ronde van Vlaanderen is dat zo. In Parijs-Roubaix denk ik wel echt dat hij de evenknie is van Mathieu van der Poel. Daar speelt de factor pech ook nog een rol. Dat is absoluut de wedstrijd die hem het beste ligt."

© photonews

Ze denken bij Jumbo-Visma dus een betere kans te maken met Van Aert in Roubaix dan in Vlaanderens Mooiste. "De Ronde van Vlaanderen is voor hem iets heel speciaals, maar dat is voor ons moeilijkste wedstrijd om te winnen."