Woensdag kennen we het parcours van de Tour: Remco Evenepoel staat voor lastige uitdaging

Woensdag wordt het parcours voor de Tour van 2024 voorgesteld in Parijs. Dat wordt om vele redenen een speciale Tour.

Remco Evenepoel rijdt in 2024 voor de eerste keer de Tour, maar het wordt zeker een speciale Tour. Er zijn al enkele dingen zeker. Eerst en vooral dat de Tour al op 29 juni van start gaat en op 21 juli eindigt. De Olympische Spelen is daar de grote reden voor.

De eerste drie ritten zijn ook al bekend, met een Grand Départ in Firenze. De eerste rit is al meteen bijzonder zwaar, met 205 kilometer en 3.800 hoogtemeters. De laatste 15 kilometer is wel vlak, maar een massasprint wordt het alleszins niet.

Stage 1 / Etape 1



🚩 Florence @comunefi - Rimini @comunerimini🏁

📏 205 km



💪 3.800 metres of vertical gain through the Apenines for this first stage.



💪 3.800 mètres de dénivelé à travers les Apennins pour cette première étape du #TDF2024. pic.twitter.com/a7Ak4ED1Fa — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

De tweede rit is opnieuw 205 kilometer lang, maar wel minder zwaar. Onderweg liggen wel nog zes beklimmingen, met onder meer twee keer de San Luca (1,9 km aan 10,6%). Dat lijkt opnieuw iets voor de klassementsrenners te worden.

Stage 2/Etape 2 #TDF2024



🚩 Cesenatico - @comunebologna🏁

📏 205 km



💪 6 climbs including two ascents to San Luca : punchers are in for a real treat.



💪 Des souvenirs d'arc-en-ciel pour @alafpolak1 dans la Gallisterna et double ascension de San Luca : parole aux puncheurs. pic.twitter.com/CbrgsYhRhQ — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

De derde rit is er opnieuw een van meer dan 200 kilometer, met 225 kilometer. Daar kunnen de sprinters voor de eerste keer hun hartje ophalen. Een eerste kans voor Jasper Philipsen om zijn rekening te openen.

Ook het slotweekend is al bekend. De voorlaatste rit is een bergrit over de Col de Turini en de Col de la Colmiane en een aankomst op de Col de la Couillole. De slotrit is voor het eerst sinds 1989 opnieuw een tijdrit. Tussen Monaco en Nice moeten de renners 35 kilometer afleggen.

Voor de rest is er nog niet veel bekend, de andere ritten worden woensdag uit de doeken gedaan. Volgens de geruchten zou er de dag voor de eerste rustdag een rit op de gravelstroken in de buurt van Troyes op het programma staan.