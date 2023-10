📷 Wout van Aert en vrouw Sarah leven zich uit tijdens vakantie met... sneakers

Wout van Aert is net als heel wat toprenners aan het genieten van zijn vakantie. Samen met zijn vrouw Sarah De Bie leefde hij zich uit met... sneakers.

Wout van Aert en zijn vrouw Sarah gingen langs bij het bedrijf Tazz Customs. Ze namen elk een paar hagelwitte Nike Air Force 1-schoenen onder handen en mochten zich uitleven met hun eigen ontwerp.

De Bie ging voor een blauw ontwerp, Van Aert koos voor een geel ontwerp met enkele bijen. Een knipoog naar de bijnaam van zijn ploeg Jumbo-Visma, die ook de 'Killer Bees' genoemd worden.

Kaarsen en Colombia

Van Aert en zijn vrouw Sarah kwamen de voorbije tijd ook in het nieuws met een investering in Mon Dada, een Belgische producent van artisanale kaarsen in betonnen potten. Die kaarsen kosten tussen de 90 en 455 euro.

Na het WK gravel in Italië bleef het gezin Van Aert nog even Italië begin oktober. In november trekt Van Aert ook naar Colombia voor een granfondo van zijn collega Rigoberto Uran. Daar zal Van Aert ook zijn veldritseizoen voorbereiden.