INEOS Grenadiers kondigt de komst van 'Remco Evenepoel met meer vermogen' officieel aan

AJ August (18) maakte veel indruk bij de junioren, maar rijdt de volgende drie jaar voor INEOS Grenadiers. De Amerikaan kan onder meer goed bergop rijden en is goed tegen de klok. August rijdt ook regelmatig in het veld.

"Het is een grote stap om van de junioren meteen op dit niveau te komen, maar ik krijg veel vertrouwen dat dit de juiste keuze is", zegt de Amerikaan over zijn transfer. Over welke koersen hij zal rijden, weet August nog niet.

"Als ik er klaar voor ben, lijkt een rittenkoers van één week op WorldTour-niveau afwerken, me wel een mooie ambitie. Ik ben altijd een goede klimmer geweest en voor eindklassementen gaan ligt me, ik hoop dat ik die capaciteiten bij de profs verder kan ontwikkelen", zegt August.

Toby Stanton van zijn Amerikaanse juniorenploeg noemde August in september al een supertalent. "Hij is afgelopen januari met INEOS op trainingskamp geweest op Mallorca en heeft daar testen ondergaan. Hij had een VO2max van 92. Ze zeiden dat ze niemand hebben die kan doen wat hij kan doen. Hij is als Remco (Evenepoel, nvdr.), maar vermoedelijk met meer vermogen."

