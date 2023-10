Jasper Philipsen doet opvallende onthulling over zijn carrière

De carrière van Jasper Philipsen zit in een stevige stroomversnelling. Nochtans was het helemaal niet zeker dat hij ging koersen.

Jasper Philipsen boekte in 2023 maar liefst 19 overwinningen en is daarmee de renner met de meeste zeges van het kalenderjaar.

In de Tafel van Gert liet Philipsen echter weten dat hij ook op een voetbalcarrière mikte, net als Remco Evenepoel, maar noodgedwongen voor de koers moest kiezen.

“Toen ik jong was heb een BMX-accident gehad”, zo vertelt de renner van Alpecin-Deceuninck. Die zorgde voor de nodige letsels.

“Daardoor waren de adductoren beschadigd en bij het voetballen had ik daar veel last van, omdat je die daar veel gebruikt en bij het wielrennen is dat niet het geval.”

Een fietsongeval zorgde zo ervoor dat Philipsen een carrière in het wielrennen maakte. Dat ongeval dat voor de start van zijn carrière zorgde blijft tonen hoe gevaarlijk fietsen wel kan zijn.

Renners vlammen in volle sprint aan snelheden van 70 tot 80 kilometer per uur. “Er hangt altijd een risico aan vast”, gaat Philipsen verder. “Ik ben me er bewust van, maar je mag niet bang zijn.”

Dat is zijn moeder wel. “Ze heeft nog maar één sprint gezien. Dat was die bewuste val fan Fabio Jakobsen. Daarna heeft ze nooit meer gekeken. Het lot, ja…”, besluit Philipsen.