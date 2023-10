Mark Cavendish weet nu al dat hij voor moeilijke opdracht staat: "Ik ben een beetje in shock"

Mark Cavendish kondigde onlangs aan dat hij op zijn stappen terugkeert en in 2024 dan toch nog zal koersen. Maar de Brit schrok zich een hoedje bij het zien van het parcours van de Tour voor 2024.

Mark Cavendish kondigde tijdens de tweede rustdag van de Giro aan dat hij eind dit jaar zijn fiets aan de haak zou hangen. Hij zou dit jaar jaar nog die felbegeerde 35ste etappe in de Tour proberen winnen. Maar de Brit moest in rit 8 opgeven met een sleutelbeenbreuk.

Cavendish wilde op die manier geen afscheid nemen van de Tour en zal volgend jaar dan toch nog eens de Tour rijden. Om dan nog eens te proberen die ene ritzege te pakken. Maar makkelijk wordt dat volgend jaar niet.

De Tour van 2024 kondigt zich namelijk bijzonder zwaar aan. Cavendish schrok zich dan ook een hoedje tijdens de presentatie van het parcours. "Het is zo moeilijk, het is zo moeilijk. Ik ben eigenlijk een beetje in shock! Het is zo moeilijk", zei Cavendish bij GCN.

"Er zijn een paar sprintkansen, maar je moet ze pakken, dat is het probleem", zei Cavendish nog. In totaal zouden er zo'n acht kansen zijn voor de sprinters, maar enkele zouden ook voor de vluchters kunnen zijn. Het aantal kansen zal dus zeer beperkt zijn voor Cavendish.