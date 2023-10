Sweeck kan Van der Haar net niet van 7de triomf op rij houden, Van Empel opnieuw de beste bij de vrouwen

Lars van der Haar heeft dinsdagavond voor de 7de keer op rij de Nacht van Woerden gewonnen, voor Laurens Sweeck. Fem van Empel won alweer bij de vrouwen.

Lars van der Haar is al sinds 2015 ongeslagen in het Nederlandse Woerden, maar kreeg met Laurens Sweeck en Pim Ronhaar dit keer wel twee te duchten tegenstanders. En dat bleek tijdens de wedstrijd ook zo te zijn.

Twee ronden voor het einde versnelde Van der Haar op het modderige parcours. Sweeck kon nog net zijn wagonnetje aanpikken, Ronhaar moest passen. In de slotronde zette Sweeck Van der Haar ook nog stevig onder druk.

Maar het was toch de Nederlandse kampioen die voor de zevende keer mocht zegevieren in Woerden, ook zijn eerste zege van het seizoen. Voor Sweeck is een tweede plaats ook een opsteker nadat hij in Overijse zijn comeback maakte na een spierblessure.

Uitslag

1. Lars van der Haar (Ned)

2. Laurens Sweeck

3. Pim Ronhaar (Ned)

4. Joris Nieuwenhuis (Ned)

5. Felipe Orts (Spa)

6. Ryan Kamp (Ned)

7. Lander Loockx

Van Empel wint opnieuw

Bij de vrouwen had Fem van Empel opnieuw weinig tegenstand. De wereldkampioene reed al in de eerste ronde weg van de rest en won voor het eerst in Woerden. Manon Bakker kon Zoe Backstedt nog net afhouden voor plek twee. Laura Verdonschot was de eerste Belgische op plek zeven.

Uitslag

1. Fem van Empel (Ned)

2. Manon Bakker (Ned)

3. Zoe Backstedt (GBr)

4. Marie Schreiber (Lux)

5. Aniek van Alphen (Ned)

6. Inge van der Heijden (Ned)

7. Laura Verdonschot