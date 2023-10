Tour de France Femmes 2024: Flinke brok in Nederland, Belgische passage én slotrit op Alpe d'Huez

In Parijs is het parcours voor de derde Tour de France Femmes voorgesteld. En die komt ook naar België.

De Tour de France Femmes start in 2024 voor het eerst in het buitenland. Rotterdam wordt de startplaats, na 124 kilometer komen de rennsters aan in Den Haag, waar er wellicht gesprint wordt. Ook de tweede rit is voor de sprinters, met slechts 67 kilometer tussen Dordrecht en Rotterdam.

Dat heeft een reden, want ook de derde rit wordt op dezelfde dag afwerkt. De rensters moeten dan een tijdrit van 6,3 kilometer afleggen in de straten van Rotterdam. Dat parcours is bijna een kopie van de tijdrit die Cancellara won in 2010 in Rotterdam.

Rit vier is dan de eerste pittige rit met een mengeling tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. De start ligt in Valkenburg met onder meer de Bemelerberg en de Cauberg. Daarna trekt de Tour naar België voor een finale in de Ardennen. De Mont-Theux, de Redoute, de Côte des Forges en de Roche aux Faucons zitten in de finale. De aankomst ligt aan de boorden van de Maas in Luik.

Pittig slotweekend

Bastenaken is de startplaats voor de vijfde etappe en de Tour trekt daarna naar Frankrijk voor een aankomst in Amnéville, met een slotkilometer aan zo'n 4% De zesde etappe is net als vijfde voor de heuvelspecialisten, met 160 kilometer tussen Remiremont en Morteau.

Het slotweekend is er dan een in de Alpen. In de voorlaatste rit ligt de aankomst in Le Grand Bornand, de slotrit wordt moordend. Onderweg liggen de Col du Glandon (19,7 km aan 7,2%) en aankomst op Alpe d'Huez (13,8 km aan 8,1%). Daarna kennen we de opvolgster voor Demi Vollering.

Rit 1

Etape 1 / Stage 1



🚩@rotterdam - @CityOfTheHague 🏁 124 km #TDFF2024



💪 A flat stage. On paper, perfect for a bunch sprint. But as always: watch out for crosswinds!



💪Une étape toute plate. Sur le papier, parfaite pour un sprint massif. Mais comme toujours, attention au vent ! pic.twitter.com/efSxGB2aS1 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

Rit 2

Etape 2 / Stage 2



🚩@GemDordrecht - @rotterdam 🏁 67 km #TDFF2024



💚 A short, flat and potentially windy first stage on Tuesday August 13.



💚 Une première étape courte, plate et potentiellement ventée pour cette journée du Mardi 13 Août. pic.twitter.com/nNASOE4Wst — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

Rit 3

Etape 3 / Stage 3



🚩 @rotterdam - @rotterdam 🏁 6,3 km



⏱The only ITT of the #TDFF2024 should suite the most powerful of the riders.



⏱ Le seul chrono du #TDFF2024 devrait convenir aux plus puissantes rouleuses du peloton. pic.twitter.com/Ov5R2AaDuR — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

Rit 4

Etape 4 / Stage 4



🚩 @gemvalkenburg - @VilledeLiege 122 km #TDFF2024



🤩A touch of Amstel Gold Race, a bit of @LiegeBastogneL for a typical Ardennaise stage.



🤩 Un peu d'Amstel Gold Race, un peu de @LiegeBastogneL, pour une étape aux allures de vraie classique ardennaise ! pic.twitter.com/UrwIJ7kP0h — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

Rit 5

Etape 5 / Stage 5



🚩 Bastogne - Amnéville 🏁 150 km #TDFF2024



💪Punchy riders will relish this test of more than 2.000 m of vertical gain and a difficult last KM.



💪 Les puncheuses auront l'avantage sur un parcours à plus de 2.000 m de D+ et un difficile dernier KM. pic.twitter.com/vtxhyZePes — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

Rit 6

Etape 6 / Stage 6

🚩 Remiremont - Morteau 🏁 160 km #TDFF2024



💪 Un final vallonné après un passage sur les terres de @ThibautPinot.



💪 A hilly final after passing through @ThibautPinot's hometown and birthplace. pic.twitter.com/2pAiT5Y2x8 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

Rit 7

Etape 7 / Stage 7

🚩 Champagnole - @mongrandbo 🏁 167 km #TDFF2024



⛰ The Tour de France Femmes avec @GoZwift is heading towards the Alps!



⛰ Le Tour de France Femmes avec @GoZwift entre dans les Alpes ! pic.twitter.com/D6PezXqBW9 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 25, 2023

Rit 8