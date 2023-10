Dirk De Wolf doet nu al voorspelling over Tour de France 2024: "Dat gaat een verschil maken"

Het parcours van de Tour de France 2024, dat woensdagavond bekend gemaakt werd in Parijs, werd met gemengde reacties ontvangen. Het belooft een bijzonder zware editie te worden met vooral in de derde week enkele pittige etappes op het programma.

Jonas Vingegaard is er na twee eindoverwinningen op rij alvast op gebrand om in 2024 zijn hattrick te vervolledigen, al oogt de concurrentie voor volgende zomer op het eerste zicht een stuk sterker dan dit jaar. Met onder meer Pogacar, Evenepoel en Roglic liggen er enkele stevige kapers op de kust voor de eindwinst.

Dat laatste weet ook Dirk De Wolf, die verwacht dat Vingegaard het volgend jaar een stuk lastiger zal hebben dan afgelopen zomer. "Het gaat zeker een verschil maken", zo vertelt De Wolf in Sporza Daily. "Dit jaar moest Vingegaard enkel Pogacar in de gaten houden, nu komen Roglic en Evenepoel erbij."

CRUCIALE SLOTWEEK

Door de moordende onderlinge concurrentie verwacht De Wolf ook dat de beslissing pas op het einde zal vallen. "De grote verschillen zullen we opnieuw pas in de slotweek zien", zo voorspelt de Aalstenaar. "Al moet je in een grote ronde elke dag uit je doppen kijken."