Eli Iserbyt keert jaar na uitspraak over 'belachelijk parcours' op zijn stappen terug

Eli Iserbyt zal zondag wellicht toch aan de start staan van de Wereldbeker in Maasmechelen. Vorig jaar had hij nochtans veel kritiek op het parcours.

Laurens Sweeck won vorig jaar de eerste editie in Maasmechelen, maar Eli Iserbyt en Lars van der Haar, de nummers twee en drie, hadden heel wat kritiek op die nieuwe veldrit. "Dit was gewoon belachelijk... Ik denk eraan volgend jaar niet meer terug te komen", zei Iserbyt.

Maar een jaar later is er veel veranderd aan het parcours en staan Iserbyt en Van der Haar gewoon op de voorlopige startlijst. Chris Mannaerts, de parcoursbouwer van dienst, stelde bij Het Nieuwsblad dat de kritiek ter harte is genomen.

Parcours aangepast

"We hebben zeker rekening gehouden met de feedback van de renners. Al hadden we het parcours ook zonder die kritiek onder handen genomen", zegt Mannaerts. Zo is onder meer het evenemententerrein opnieuw aangelegd, waardoor een deel van het parcours over gravel gaat.

Maar ook de gevaarlijke afdaling, waar het meeste kritiek op kwam, is uit het parcours gehaald. Een team van vrijwilligers is ook al enkele dagen in de weer om losse stenen en stukken boomstronk van het parcours te halen zodat het risico op lekke banden kleiner wordt.