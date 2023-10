Ervaringsdeskundige Julie De Wilde heeft twee tips voor Evenepoel en co voor gevaarlijke gravelrit in de Tour

De gravelrit in de Tour van 2024 bezorgt veel renners al koude rillingen. Julie De Wilde reed vorig jaar al over die stroken en heeft enkele tips.

De hype van het gravel slaat nu ook over naar de Tour. De vrouwen kregen in 2022 al eens een gravelrit als experiment, de mannen krijgen volgend jaar 14 stroken en 32 kilometer gravel op hun bord. Daar was niet iedereen blij mee.

Onder meer Patrick Lefevere, RIchard Plugge en Jonas Vingegaard gaven al kritiek op de graveletappe. "Die rit slaat nergens op. Daardoor komt de factor pech te hard in het parcours", zei Richard Plugge onder meer bij Sporza.

Bredere en tubeless banden

Julie De Wilde reed in 2022 al over dezelfde stroken. "Het is niet echt gravel, het zijn echt grote stenen", zegt De Wilde. "Sommige stenen waren even groot als mijn handpalm." De Belgische reed lek en heeft dan ook enkele tips voor de mannen.

"Ik zou achteraf gezien voor bredere banden kiezen, zoals ze in Parijs-Roubaix gebruiken", zegt ze. De Wilde zou ook opteren voor tubeless banden. "Als het gat niet al te groot is, kun je dan nog even doorrijden en wisselen op een minder lastig stuk." De mecaniciens zullen wellicht nog vaak het hoofd breken over deze etappe.