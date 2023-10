Laat Kopecky de Tour vallen? "Denk niet dat ze voor het klassement zal rijden"

Woensdagavond werd in Parijs het parcours van de Tour de France bekendgemaakt. Voor de vrouwen zal de Tour pas op 12 augustus van start gaan en dus niet vlak na de Tour van de mannen zoals normaal. De ongebruikelijke startdatum betekent slecht nieuws voor Lotte Kopecky.

Kopecky rijdt op 11 augustus, de dag voor de start, namelijk nog het omnium op de Olympische Spelen. De wereldkampioene wil volgend vol inzetten op de Spelen en zou daarom overwegen om de Tour volgend jaar aan zich voorbij te laten gaan.

KLASSEMENT GEEN PRIORITEIT

Voormalig wielrenster Ine Beyen verwacht in elk geval niet dat de Tour volgend seizoen een groot doel zal worden voor Kopecky. Bovendien oogt het parcours bijzonder pittig. "Het slotweekend ziet er immens zwaar uit", benadrukt Beyen in Sporza Daily. "Daarom denk ik niet dat ze voor het klassement zal rijden."

“De Olympische Spelen zullen net iets hoger op haar verlanglijst staan", verwacht Beyen, die wel gelooft in één of meerdere ritwinsten voor Kopecky in de Tour. “Als ze er een dag wil uitpikken, zal het de zware Ardennenetappe op dag 4 zijn."