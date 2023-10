Laurens Sweeck kritisch voor de UCI: "Dat lijkt me een beter idee"

Laurens Sweeck miste de Wereldbeker in Waterloo door een blessure, maar is er in Maasmechelen opnieuw bij.

De Wereldbeker is voor Laurens Sweeck een van de doelen van het seizoen, hij won het klassement vorig seizoen. In Maasmechelen won hij vorig jaar ook zijn eerste manche ooit in de Wereldbeker. Het wordt dus een fijne terugkeer voor Sweeck zondag. De cross in Maasmechelen aan zijn tweede editie toe, vorig jaar mocht het meteen 10.000 supporters verwelkomen, ook zonder Van Aert en Van der Poel. Sweeck pleit er dan ook voor om nog meer onontdekte regio's op te zoeken in België. Terug naar de roots "Alleen wil de UCI meer en meer niet-traditionele crosslanden opzoeken, maar daar is de beleving toch anders. Het blijft een Belgische sport. Niet alleen omdat er het meeste fans zijn, maar ook omdat de grootste sponsors uit ons land kome ", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ze proberen het nu al zo lang van de grond te krijgen in Amerika en andere landen, maar misschien moeten we het helemaal niet zo ver gaan zoeken. Een beetje meer terugkeren naar de roots lijkt me een beter idee."