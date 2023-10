Lotto Dstny dreigt toptalent kwijt te spelen aan WorldTour-team: "Heel mooi voorstel gekregen"

Speelt Lotto Dstny een toptalent kwijt? Gianluca Pollefliet (21) lijkt op weg naar een ander WordlTour-team.

Gianluca Pollefliet zette dit jaar enkele erg mooie resultaten neer bij de beloften. Hij won onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en werd achtste in Parijs-Roubaix. Hij werd ook derde op het BK bij de beloften en elfde op het EK. In de Giro Next Gen eindigde Pollefliet drie keer in de top tien in een rit.

Maar de kans dat Pollefliet prof wordt bij Lotto Dstny, is echter klein. Hij zou onder meer een voorstel gekregen hebben van het Franse AG2R-Citroën, waar ook de Belgen Stan Dewulf en Oliver Naesen volgend jaar nog rijden.

"Ik heb een heel mooi voorstel gekregen dat ik niet zomaar naast me kon neerleggen. De ploeg zal binnenkort communiceren, maar ik klem nog even de tanden op elkaar", zegt Pollefliet bij Het Belang van Limburg.

Baanwielrennen

De komende weken rijdt Pollefliet vooral op de piste. Vrijdag rijdt hij het openingsevenement op de Velodroom in Heusden-Zolder. Op het BK in Heusden-Zolder (10-11/11) rijdt hij met Noah Vandenbranden de ploegkoers. In de Zesdaagse van Gent rijdt Pollefliet samen met de Duitser Tim Torn Teutenberg.