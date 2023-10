Opmerkelijke overstap: UAE Team Emirates verliest (deels) belangrijke coach van Tadej Pogacar

UAE Team Emirates verliest zijn Head of Performance Inigo San Millan aan de Baskische voetbalploeg Athletic de Bilbao. De samenwerking met Tadej Pogacar blijft wel intact.

"Hij is een leidende figuur als het gaat om performance in de sport", zegt de Baskische ploeg over San Milan. "Na vier jaar als hoofdverantwoordelijke van de performance tak van het UAE Team Emirates van superster Pogacar gaat Inigo nu leiding geven aan dit nieuwe departement binnen onze club."

San Milan wordt bij Athletic de Bilbao ook head of performance en was de afgelopen jaren ook professor aan de Universiteit van Colorado, maar daar stopte hij in mei al mee. Maar omdat San Milan belangrijk is voor Pogacar, blijft hij ook betrokken bij UAE Team Emirates.

"Gezien het belang van San Millans werk, hebben Athletic Club en UAE Team Emirates wel een overeenkomst bereikt", zegt de club mee. "Op die manier kan hij zowel Pogacar als de andere renners waarmee hij samenwerkte blijven monitoren."