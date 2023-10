Parcoursbouwer Gouvenou onthult reden voor gravelrit in de Tour en hoopt op Pogacar en Evenepoel

De gravelrit in de Tour van 2024 is nu al veelbesproken. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou legt uit waarom er gekozen is om die dit jaar in het parcours te leggen.

Onder meer Richard Plugge, Patrick Lefevere en Remco Evenepoel zijn niet te spreken over de gravelrit in de Tour van 2024. "Waarom moet je nu weer gravel op gaan zoeken?", zei Plugge. "Het kan zoveel kapot maken." Parcoursbouwer Thierry Gouvenou legt bij L'Equipe uit waarom er is gekozen voor de graveletappe: "We hebben beloofd om nooit meer dan één sprintetappe achter elkaar te plannen. En dus moesten vanuit de Alpen een slimme manier verzinnen om over te steken." "Als een ploeg op het gravel besluit om vol gas te gaan, dan zal het op een lint worden getrokken en dat lint gaat breken. Het is een beetje zoals de terugkeer naar kasseien in 2010, nadat we twintig jaar geen kasseien meer hadden meegenomen." Evenepoel en Pogacar Gouevenou hoopt dan ook op spektakel tussen de klassementsrenners. "Ik hoop dat het een etappe zal zijn voor mannen als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Ik hoop dat ze chaos zullen creëren", zegt de Fransman nog.