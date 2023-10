Van Vleuten over huilverhaal van Vollering in de Vuelta: "Ik vond het hilarisch"

Annemiek van Vleuten was de laatste jaren de dominantie zelve in rittenkoersen bij de vrouwen. Maar ze kreeg ook steeds meer concurrentie van Demi Vollering.

Maar echt goed met elkaar overweg leken Vollering en Van Vleuten niet met elkaar te kunnen. Maar volgens Van Vleuten valt dat allemaal wel goed mee. "Ik heb de strijd omarmd omdat ik voelde dat mensen dat mooi vinden. Ik heb geen hekel aan Vollering", zegt ze bij In de Leiderstrui.

Maar toch kwamen Van Vleuten en Vollering weleens met elkaar in conflict. Dat bereikte dit jaar een hoogtepunt in de Vuelta. Toen Vollering aan de kant stond voor een plaspauze, zette Van Vleuten haar ploeg op kop om het tempo op te drijven.

Huilverhaal Vollering

"Wij hadden al lang het plan om daar te versnellen, en achteraf bleek dat alle ploegen dit ook al wisten. Het was dus gewoon niet het juiste moment om te plassen", blikt Van Vleuten terug op het moment. Vollering kon er absoluut niet mee lachen.

"Ik vond het interview dat ze na afloop gaf hilarisch. Ik moest dus eigenlijk heel hard lachen om dat 'huilie huilie'-verhaal van haar. Het was gewoon geen slimme actie." Dat bleek ook achteraf, want in de laatste rit kwam Vollering negen seconden te kort om Van Vleuten nog van eindwinst te halen.