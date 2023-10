Wereldkampioen Matej Mohoric doet onthulling over Wout van Aert: "Hij was zo nerveus"

Wout van Aert moest enkele weken geleden tevreden zijn met een achtste plaats op het WK gravel na heel wat pech. Al had hij dat vooraf blijkbaar al zien aankomen.

Wout van Aert was door zijn ervaringen in het veldrijden één van de topfavorieten voor het WK gravel. "Voor de start zag ik Wout van Aert en hij zag er nerveus uit", zegt de latere wereldkampioen Matej Mohoric bij Stigma Sports. "Ik vroeg het hem: 'Wout, waarom ben je zo nerveus? Je gaat wereldkampioen worden!'"

Van Aert voorspelde eigen pech

Maar daar was Van Aert zelf niet zo zeker van. "Hij zei: 'Ik weet het toch niet. In veldrijden is er meer gras, zand en modder en gaat het om pure kracht. Hier is het meer technisch en heb je een grotere kans om lek te rijden'".

"Ik had iets van: ''Komaan, buiten de mountainbikers ben je één van de meer ervaren jongens". Ik dacht niet dat ik kans zouden maken tegen de beste mountainbikers en veldrijders… Ikzelf was dan ook superr elaxed voor de start!"

Van Aert reed uiteindelijk al vroeg lek en verloor zo de voeling met de kopgroep waar ook Mohoric inzat. De Sloveen rekende in het slot af met Florian Vermeersch en reed solo naar de wereldtitel in het gravel.