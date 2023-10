Tadej Pogacar over intieme vriendschap met Jasper Philipsen: "Samen gegroeid"

Komende zondag staat de tweede editie van de Tour de France Prudential Singapore Criterium op het programma. Tadej Pogacar en Jasper Philipsen, twee van de grootste smaakmakers van de Tour afgelopen zomer, zijn alvast van de partij.

Pogacar en Philipsen zijn al enkele jaren goede vrienden van elkaar. De twee renners waren gedurende twee jaar ploegmaats bij UAE Team Emirates en kregen al snel een goede band. Ook na de overstap van Philipsen naar Alpecin-Deceuninck in 2021 bleef de vriendschap intact.

"Jasper en ik hadden meteen een klik, eigenlijk al meteen tijdens de eerste voorbereidingen op het wegseizoen", aldus Pogacar over zijn hechte vriendschap met onze landgenoot in een persbericht van ASO. "We zijn dat jaar eigenlijk samen gegroeid. Jasper als sprinter en ik als klimmer."

AARDIGE POGACAR

Ook Philipsen heeft niets dan mooie woorden voor zijn Sloveense gabber en is vooral lovend voor zijn eeuwige nuchterheid . "Tadej is totaal niet veranderd. Hij mag dan heel veel koersen gewonnen hebben, hij is nog even aardig als vroeger", zo vertelt de ‘Vlam van Ham’. "We rijden niet meer voor dezelfde ploeg, maar sturen elkaar nog met vaak berichten."

Naast Jasper Philipsen en Tadej Pogacar zullen zondag onder meer ook Mark Cavendish, Egan Bernal, Chris Froome en Peter Sagan aan de start verschijnen.