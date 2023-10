Greg Van Avermaet onhult waarom hij ooit een diamanten biljartkeu cadeau kreeg

Greg Van Avermaet heeft onlangs afscheid genomen als profwielrenner. Tijdens zijn lange carrière verzamelde Van Avermaet heel wat opmerkelijk anekdotes.

Van Avermaet reed in zijn jeugd bij JOSAN van Freddy De Nil. Hij was zaakvoerder van een horeca-imperium en deed een opmerkelijke belofte toen Van Avermaet de ploeg verliet.

"Als je ooit een échte klassieker wint, krijg je van mij een diamanten biljartkeu cadeau", vertelt Van Avermaet bij Bahamontes. In 2011 was het prijs, want Van Avermaet won toen Parijs-Tours. En een van de eersten om hem te feliciteren, was Freddy De Nil.

"Aan het eind van ons telefoontje zei hij: 'Je mag je keu komen halen.' En dus hen ik nu een diamanten keu in een kluis", zegt Van Avermaet. Die zege in Parijs-Tours was toen de twaalfde profzege van Van Avermaet, er zouden er nog 30 volgen.

Palmares Van Avermaet

Met onder meer twee ritten in de Tour, twee de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, de E3 Harelbeke, Parijs-Roubaix en goud op de Olympische Spelen zou Van Avermaet die diamanten biljartkeu vroeg of laat wel gekregen hebben.